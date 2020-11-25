Эксперт назвал обоснованным изменение соглашения о двойном налогообложении с Кипром

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Повышение налогов у источника на дивиденды и проценты до 15% через внесение изменений в договор с Кипром является обоснованной мерой налоговой политики. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Николай Милоголов.

"Повышение налогов у источника на дивиденды и проценты до 15% через внесение изменений в договор с Кипром является, хотя и радикальной, но обоснованной мерой налоговой политики", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что Кипр не только является транзитной юрисдикцией и финансовым центром, но и получает большую часть своих финансовых потоков именно от российской экономики, которые формируют около 75% от всех его накопленных запасов входящих и исходящих иностранных инвестиций. "Таким образом существенное ограничение суверенных прав России на налогообложение у источника по соглашению с Кипром не вполне экономически обосновано, поскольку на практике это преимущественно приводит не к привлечению нового иностранного капитала в Россию, а напротив, создает возможности для вывода прибыли и налоговой экономии с использованием корпоративных структур российских бенефициаров", - подчеркнул эксперт.

Позиция Минфина

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минфина, внесение изменений в соглашение продиктовано экономической ситуацией как в России, так и в мире. "Потребовалась концентрация финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительственных мер поддержки населения. Изменение соглашения позволит установить справедливую эффективную ставку налога у источника в отношении доходов российского происхождения, которые, по сути, выплачивается российским бенефициарам через "транзитные" юрисдикции", - отметили в пресс-службе.

В Минфине подчеркнули, что параллельно прорабатываются изменения по совершенствованию законодательства в специальных административных районах для того, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для международных холдингов.

Выпадение налоговых поступлений

По словам Милоголова, в настоящее время имеет место систематическое и значительное выпадение налоговых поступлений в результате применения пониженных ставок налогообложения у источника процентов и дивидендов в соответствии с заключенными международными налоговыми соглашениями России с отдельными "транзитными" юрисдикциями (по итогам 2018 года - около 76 млрд руб., в том числе около 37,5 млрд руб. по соглашению с Кипром).

"Это связано как с особенностями действующей системы международного налогового регулирования, так и с механизмами международной налоговой конкуренции. Уровень налогообложения у источника - результат налоговой политики и переговоров между странами-партнерами при заключении соглашения. Налоговые соглашения России с развитыми странами как правило значительно ограничивают права России как страны-источника на обложение выплачиваемых дивидендов и процентов и отдают приоритетное право на их налогообложение стране резидентства", - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что протокол РФ об изменениях в соглашение о двойном налогообложении с Кипром внесут в Госдуму на ратификацию в ближайшее время. Ранее правительство одобрило внесение документа на ратификацию.

Российско-кипрский протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение 1998 года об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал был подписан 8 сентября 2020 года. В Минфине подсчитали, что уже со следующего года бюджет РФ будет дополнительно получать 130-150 млрд руб. ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.

25 марта президент России Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.