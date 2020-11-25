В Краснодаре планируют запустить производство заменителя сахара из натуральных компонентов

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодара помогут компании "Флореаль" подобрать земельный участок для производства натурального заменителя сахара - эритрита. После запуска производственной линии компания станет одним из первых производителей подобной пищевой добавки в России, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня растет потребность в диетических продуктах, люди стремятся к здоровому образу жизни, массово отказываются от сахара.<…> Предприятию будем помогать расширяться - подберем земельный участок для нового производства эритрита. В случае реализации проекта "Флореаль" станет одним из первых производителей пищевой добавки в стране", - приводит пресс-служба слова мэра города Евгения Первышова.

С 2014 года предприятие выпускает сахарозаменитель, в составе которого экстракт травы стевии и эритрит, полученный из кукурузы. Кроме того, во время карантина предприятие более чем в два раза нарастило объемы производства антисептических и дезинфицирующих средств.

Предприятие "Флореаль" - производитель моющих и дезинфицирующих средств для предприятий пищевой промышленности, сферы обслуживания, санаторно-курортного комплекса, транспорта, клининга, теплотехники, учреждений здравоохранения. Работает на собственной производственной базе, имеет сеть региональных представителей. В 2020 г. компания стала победителем краевого конкурса в области качества "Сделано на Кубани".