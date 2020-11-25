AFP: власти Франции потребовали от компаний из США уплаты цифрового налога за 2020 год

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Налог на доход американских цифровых гигантов во Франции будет взиматься в 2020 году, несмотря на намерения США ввести пошлины на французские товары. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на источник в министерстве экономики и финансов республики.

"Компании, облагаемые этим налогом, получили уведомления о необходимости уплаты налогов за 2020 год", - сказал он.

В 2019 году во Франции был принят законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог составляет 3% для компаний, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн в стране.

Введение цифрового налога во Франции вызвало недовольство американского правительства, так как все подпадающие под налог корпорации находятся в США (Google, Amazon, Facebook и Apple). Париж и Вашингтон договорились об отсрочке выплаты налога до конца 2020 года и ее последующем зачислении либо по международным правилам, если удастся выработать общую систему в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), либо по действующим французским.

В июле этого года власти США объявили о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Франции на сумму около $1,3 млрд в случае введения налога. Данное решение, как ожидается, вступит в силу 6 января 2021 года.

В середине октября руководитель отдела налогово-бюджетной политики ОЭСР Паскаль Сен-Аман сообщил, что страны, ведущие под эгидой организации переговоры по вопросу налогообложения цифровых гигантов, пока не смогли прийти к соглашению. В свою очередь министр экономики и финансов Франции заявил, что "переговоры в рамках ОЭСР провалились, поэтому Франция начнет взимать налог с цифровых гигантов с декабря".