ЕК утвердила контракт с компанией Moderna на предзаказ до 160 млн доз вакцины от COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) утвердила шестой контракт по предзаказу вакцин от коронавируса - с компанией Moderna на 160 млн доз. Об этом объявила в среду пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы согласовали с Moderna контракт на приобретение 80 млн доз ее вакцины и запросили еще 80 млн доз дополнительно. Это наш шестой контракт [по предзаказу вакцин], который приблизит нас к преодолению кризиса, - заявила пресс-служба Еврокомиссии. - Безопасная и эффективная вакцина позволит нам поэтапно вернуться к нормальной жизни".

Ранее ЕК заключила контракты по предзаказу вакцин с компаниями AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer, CureVac.

Если все эти компании смогут создать и вывести на рынок свои вакцины, то ЕС в общей сложности сможет получить почти 2 млрд доз, при том, что население всех стран ЕС составляет менее 450 млн. Финансовая составляющая этих контрактов не разглашается, однако, по самым скромным оценкам, речь идет о десятках миллиардов евро. Сроки возможных поставок и реальные возможности по производству вакцин в рамках этих контрактов пока остаются неизвестны. Еврокомиссия уверена, что как минимум половина этих компаний смогут довести разработки своих вакцин до успешного завершения.