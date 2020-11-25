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Роспотребнадзор создает банк образцов минеральной воды

Образцы при проверках помогут отличать качественную воду от товаров недобросовестных производителей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрабатывает банк образцов минеральной воды для того, чтобы иметь возможность выявлять некачественную продукцию. Об этом в среду заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Мы ввели с этого года, с апреля, как обязательное требование при государственной регистрации - создание банка образцов той минеральной воды, которую мы регистрируем. Сейчас такой банк уже создается. Мы не просто собираем образцы, а анализируем их и пытаемся делать нечто вроде паспорта этого образца", - заявила она на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Брагина пояснила, что эти образцы при проверках помогут отличать качественную воду от товаров недобросовестных производителей.

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