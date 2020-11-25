Липецкие аграрии достигли европейского уровня сбора и переработки сахарной свеклы

ЛИПЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Аграрные предприятия Липецкой области по итогам текущего года достигли европейского уровня выращивания и переработки сахарной свеклы. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Липецкие земледельцы сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке сахарной свеклы, применяя на полях самые современные научные разработки", - сказал Артамонов. Он пояснил, что в области собрано 3 млн 361 тыс. тонн сахарной свеклы и в настоящее время аграриям осталось убрать 100 гектаров из 97 тысяч, засеянных этой культурой в текущем году. "Средняя урожайность составляет 346,8 центнера с гектара",- отметил глава региона.

Наибольший урожай, по его данным, собрали в Задонском районе - 515,5 тыс. тонн. "В ТОП-6 также вошли Данковский, Чаплыгинский, Хлевенский, Становлянский и Воловский районы - там урожай превысил 400 тыс. тонн",- пояснил Артамонов.

По данным пресс-службы обладминистрации, на шести заводах области переработано 2 млн 849 тысяч тонн сахарной свеклы и выработано 486,5 тыс. тонн сахара. "Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились в этом году для выращивания сахарной свеклы, регион занимает первое место в России по выходу сахара и третье место в стране по его выработке",- отметили в пресс-службе.