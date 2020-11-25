Холдинг "Автотор" планирует развернуть производство электромобилей в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" намерен начать производство электромобилей, а также автомобилей с двигателями на водородном топливе в Калининграде. Об этом заявил в среду на церемонии открытия музея компании в Калининграде председатель совета директоров предприятия Владимир Щербаков.

"Мы должны существенно изменить весь модельный ряд [выпускаемых автомобилей], и в этой связи мы начинаем новую работу по подготовке к производству электроавтомобилей. Мы создали здесь [в Калининграде] инженерно-технический центр, инжиниринговый, так сказать, центр, в нем сегодня около 100 человек, и сейчас вместе с Балтийским федеральным университетом [им. Иммануила Канта] - БФУ - начинаем расширять технологические участки. Я думаю, что примерно в районе января - февраля месяца, мы создадим второй центр, конструкторско-технологический, для подготовки производства и постановки на производство электрического автомобиля", - сказал Щербаков.

Председатель совета директоров "Автотора" сообщил, что компания также начинает в Калининграде подготовку производства оборудования для аккумулирования и хранения энергии. На этой базе, по его словам, планируется создание ветки производства топливных элементов для электрических автомобилей для поставок, в том числе за рубеж.

Щербаков добавил, что "Автотор" изучает возможности производства автомобилей на водородном топливе. "Мы также думаем о производстве водородного автомобиля. То есть автомобиля на водородном топливе. Вот именно для этого создаем здесь мощную научно-исследовательскую, конструкторскую базу для того, чтобы с помощью наших партнеров создать здесь производство <...> и выпускать здесь автомобили на водородном топливе", - сказал он, уточнив, что это планы, которые "Автотор" рассматривает на ближайшие четыре - пять лет.

Компания также планирует освоить в Калининграде производство композитных материалов, которые могут применяться в других отраслях, в частности в судостроении, добавил председатель совета директоров компании.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, в том числе BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства к настоящему времени превысил 2 млн автомобилей. Компания производит по полному циклу шесть моделей. Производственные мощности рассчитаны на 350 тыс. автомобилей в год.