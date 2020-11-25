Кабмин внес в Госдуму законопроект о прямых выплатах больничных из Фонда соцстрахования

МОСКВА. 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выплате больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что россияне с 2022 года будут получать выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами без оформления дополнительных заявлений и напрямую, а не через работодателя. В Минтруде ТАСС заверили, что механизм прямых выплат по больничным гарантирует его полную оплату независимо от финансового положения работодателя.

"Проектом федерального закона вносятся изменения в части прав и обязанностей субъектов обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, порядка назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, социального пособия на погребение, а также порядка возмещения расходов страхователя на выплату социального пособия на погребение и стоимости услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, в ряде субъектов РФ реализуется пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами ФСС, а также уплату страхователями взносов в фонд в полном объеме. "Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплат в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан", - указывают в кабмине.

Документом предусматривается "минимальное участие" страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения. В связи с этим в нем закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы.

"В проекте федерального закона закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в том числе предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности, без заявления застрахованного лица", - уточняется в сопроводительных материалах. Планируется, что новый механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнет действовать с 1 января 2022 года.