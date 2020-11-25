ОАК изучает информацию о возможных новых санкциях США

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изучает появившуюся в СМИ информацию о новых возможных санкциях США, которые, как ожидается, могут затронуть "Иркут" (входит в ОАК). При этом реализация гражданских программ авиастроения продолжается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОАК.

"Наши специалисты изучают информацию, появившуюся в СМИ. Реализация ключевых гражданских программ продолжается", - сообщили в корпорации.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вашингтонская администрация готова объявить о связях 89 китайских и 28 российских компаний, в том числе работающих в аэрокосмической сфере, с ВС их стран. В перечень российских организаций входит научно-производственная корпорация "Иркут", которая является разработчиком российских ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. Источники агентства допускают, что списки могут быть впоследствии расширены.