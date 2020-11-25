Минвостокразвития разрабатывает механизм поддержки лизинга для бизнеса в Арктике

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ разрабатывает механизм поддержки лизинга для предпринимателей Арктической зоны РФ, так как существующие меры поддержки не учитывают особенности ведения деятельности в макрорегионе. Об этом в среду сообщил первый замглавы министерства Александр Крутиков на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"У нас где-то полгода назад в ходе одной из встреч бизнес особенно акцентировал внимание на проблеме, например, с лизингом, на том, что существующие меры поддержки лизинга не учитывают особенности Арктики с точки зрения специфической техники, например. И мы сейчас вышли на то, что мы разрабатываем отдельный механизм поддержки лизинга для предпринимателей в Арктике", - сказал он.

Крутиков также отметил, что в настоящий момент уровень логистических издержек при реализации проектов в Арктике при отсутствии инфраструктуры может быть очень высоким. "Конечно, помогать и в том, или ином виде, субсидировать логистические издержки сплошь не получится, просто это будут какие-то колоссальные объемы затрат, а вот точечная, адресная поддержка, например, для экспортно ориентированной и конкурентоспособной продукции, продукции с высокой добавленной стоимостью, которая производится в Арктике и ориентирована на крупные рынки сбыта в центральной России или за пределами, это вполне себе неплохая история может быть. Поэтому давайте мы ее возьмем в работу", - сказал он.

По словам Крутикова, в данном случае могут помочь представители регионов. Они предложат приоритетные виды деятельности или экономические проекты, которым могла бы понадобиться такая точечная поддержка.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.