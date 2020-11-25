Сечин: проект металлургического комплекса для "Звезды" потребует около $2,2 млрд

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство нового металлургического завода рядом с судоверфью "Звезда" потребует $2,2 млрд инвестиций. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 млн тонн с учетом того, что порядка 330-350 сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями. Будет производиться стальной лист и трубная продукция. <…> Предварительная стоимость этого проекта, Владимир Владимирович, примерно $2,2 млрд", - сказал он.

Сечин отметил, что в качестве наиболее целесообразного месторасположения выбрана бухта Суходол, которая находится близ бухты Большой Камень, где расположена "Звезда".

"В целом потребуется, конечно, строительство дополнительных энергомощностей для обеспечения сталелитейного производства. Просим помочь с социальной составляющей - с жильем и дорогами. На новом производстве будут работать порядка 1,5 тыс. человек", - подчеркнул глава "Роснефти".

Сечин напомнил, что в настоящее время на верфи "Звезда" в работе находятся 53 заказа. Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом во главе с НК "Роснефть" по поручению президента России Владимира Путина.