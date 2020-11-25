"Нафтогаз" сообщил о планах провести геологоразведку на шельфе Черного моря

"Сегодня правительство приняло важное решение: поручило "Нафтогазу" провести геологическое изучение украинской части черноморского шельфа и предоставило компании право на получение специальных разрешений на освоение нефтегазовых участков на море", - говорится в нем. В компании завили, что "настроены решительно" и готовы в кратчайшие сроки приступить к сейсмическим исследованиям на море после завершения официальных процедур.

"Мы уверены, что перед Украиной открываются мощные перспективы на шельфе. Это подтверждают успехи наших соседей в Черном море - Турции и Румынии. Именно на морской территории сосредоточены крупнейшие ресурсы газа нашей страны - 1-2 трлн куб. м", - заявили в компании. Отмечается также, что это означает возможность добывать в перспективе до 10 млрд куб. м газа в год. По предварительным расчетам, отметили в "Нафтогазе", инвестиции в первый год работ на шельфе могут достигнуть $40 млн.

В январе компания "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза") сообщила, что запасы пяти крупнейших газовых месторождений Украины истощены более чем на 80%: Шебелинского на 89%, Западно-Крестищенского - на 90%, Яблоновского - на 79%, Ефремовского - на 82%, Мелиховского - на 82%. Компания также сообщила, что инвестирует в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение запасов.

В 2019 году ее собственная добыча газа упала на 2 млрд куб. м - до 13,62 млрд куб. м. При этом в "Укргаздобыче" признали, что технологически более простая добыча газа на Украине почти исчерпана, в связи с чем необходимо выработать технические компетенции для добычи "сложного" газа, в том числе в сфере глубинного бурения и добычи на морском шельфе.

Украина покрывает собственные потребности в природном газе за счет внутренней добычи, а также импортных поставок "европейского газа" по так называемым реверсным схемам из ЕС. Эксперты отмечают, что фактически Украина получает российский газ, который изначально идет транзитом в ЕС через украинскую территорию.