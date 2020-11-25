"Роснефть" обсудила с Ростехом поставки вертолетной техники для "Восток ойл"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" обсудила с Ростехом возможность поставок вертолетной техники для транспортной обеспеченности проекта "Восток ойл". Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"С Сергеем Викторовичем Чемезовым, руководителем Ростеха, обсудили возможность поставки вертолетной техники также для обеспечения транспортом проекта. С учетом имеющегося уже парка, речь идет на первом этапе о порядка 50 новых машин", - сказал он.

В интересах "Восток ойл" также был подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок российского производства. Станки оснащены современной системой геопозиционирования и геонавигации с привязкой к определенной точке бурения, на гидравлической платформе, что повышает точность бурения, скорость, эффективность, снижает аварийность при бурении, отметил Сечин.

Проект "Восток ойл" требует поставки 6 млн тонн труб различных диаметров - как для магистральных трубопроводов, так и для внутрипромысловых, а также буровых труб, обсадных. "Это даст дополнительную нагрузку для наших металлургов, для производителей трубной продукции на 20% плюсом", - подытожил он.

О проекте

Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по приобретению Trafigura 10% в "Восток ойл". В совете директоров "Роснефти" сделку одобрили на заседании 16 ноября.

В мае "Роснефть" начала бурение поисково-оценочной скважины на Западно-Иркинском месторождении в рамках нового проекта - "Восток ойл", который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Предполагается, что "Восток ойл" в будущем сможет обеспечить высокий объем поставок нефти на сырьевые рынки.

Подтвержденная ресурсная база проекта "Восток ойл" по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн. Интерес к проекту ранее также выражали компании из Индии.