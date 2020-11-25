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Китай запретил импорт продукции птицеводства из некоторых регионов России

Временные ограничения связаны с распространением в этих регионах гриппа птиц

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Мы получили информацию от Торгового представительства России в КНР о том, что Китай приостановил импорт продукции птицеводства из Республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области. Временные ограничения связаны с эпизоотическим неблагополучием по гриппу птиц данных регионов", - сказал официальный представитель ведомства.

Он добавил, что запрет был введен с 2 ноября. Россельхознадзор будет инициировать переговоры с компетентным ведомством Китая для обсуждения сложившейся ситуации.

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