Китай запретил импорт продукции птицеводства из некоторых регионов России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Мы получили информацию от Торгового представительства России в КНР о том, что Китай приостановил импорт продукции птицеводства из Республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области. Временные ограничения связаны с эпизоотическим неблагополучием по гриппу птиц данных регионов", - сказал официальный представитель ведомства.

Он добавил, что запрет был введен с 2 ноября. Россельхознадзор будет инициировать переговоры с компетентным ведомством Китая для обсуждения сложившейся ситуации.