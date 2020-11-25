"Газпром" прокомментировал сообщения о проблемах с сербской частью "Турецкого потока"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ввод компрессорной станции в Сербии, планируемый в рамках развития газотранспортной системы страны, в 2020 году не предполагался, поэтому говорить об отставании сроков ее запуска неверно. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Обращаю внимание, что, согласно планам сербской стороны, ввод компрессорной станции в Сербии в 2020 году не предполагался, поэтому говорить об отставании ее запуска неверно", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники Platts сообщила о задержке со строительством компрессорной станции в Сербии. Издание отметило, что в связи с этим до весны 2021 года будут сдвинуты сроки завершения строительства ветки от трубопровода "Турецкий поток", по которой газ пойдет транзитом в Венгрию и Центральную Европу.

Куприянов отметил, что строительство участков газопровода на территории европейских стран находятся в компетенции газотранспортных операторов соответствующих стран Евросоюза (ЕС). Сам же "Турецкий поток" - это газопровод, который проложен по дну Черного моря и соединяет газотранспортные системы России и Турции.

"От границы Турции с Болгарией начинаются национальные газотранспортные системы стран Евросоюза. В соответствии с европейским энергетическим законодательством вопросы развития газотранспортных систем на территории ЕС находятся в исключительной компетенции газотранспортных операторов и регуляторов соответствующих стран", - сказал он.

Пропускная способность сербского участка газопровода длиной около 403 км составляет 13,9 млрд кубометров в год. Проект включает четыре узла учета и компрессорную станцию.