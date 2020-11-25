Кабмин Сербии отозвал законопроект о госгарантиях кредита на завершение "Турецкого потока"

БЕЛГРАД, 25 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Правительство Сербии отозвало из Народной скупщины (парламента) ранее одобренный парламентским профильным комитетом законопроект, предусматривающий государственные гарантии республики на кредит в €55 млн, необходимый для завершения сербского участка газопровода "Турецкий поток" и строительства компрессорной станции в городе Велика-Плана. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в среду в пресс-службе сербского парламента.

"На заседании Народной скупщины председатель парламента [Ивица Дачич] заявил, что правительство Республики Сербия письменным запросом от 20 ноября отозвало законопроект из процедуры. Таким образом, законопроект снят с рассмотрения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Речь идет о законопроекте "О предоставлении гарантий Республики Сербия в пользу Komercijalna banka ad Beograd, OTP banka Srbija, Vojvo anska banka ad Novi Sad и Sberbank Srbija a.d. Beograd по долгу общественного предприятия "Сербиягаз" на основе договора о кредите на постройку газопровода на территории Республики Сербия от границы с Болгарией до границы с Венгрией и другими соседними странами посредством инвестиций в капитал АО South Stream Serbia AG, зарегистрированного в Швейцарии". Данный документ предполагал госгарантии правительства Сербии на возврат кредита в размере €55 млн (под процент от 2,12% до 2,34% в год), который должна была взять сербская компания "Сербиягаз", являющаяся основным подрядчиком на строительстве компрессорной станции в Велика-Плане, необходимой для прокачки газа в Венгрию.

Законопроект предложил кабмин Сербии, министерство финансов взяло на себя все процедуры. Ранее члены комитета Народной скупщины по финансированию одобрили законопроект, дав согласие на ратификацию документа парламентом. Однако уже после начала четвертой парламентской сессии законопроект был отозван.

13 октября президент Сербии Александар Вучич заявлял, что республика полностью завершит строительство сербского участка газопровода "Турецкий поток" до конца 2020 года. В декабре 2019 года генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович объявил, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке магистрали. Ранее сербская газета Danas сообщила о конфликте между новым министром горной промышленности и энергетики Сербии Зораной Михайлович (ранее отвечала за транспорт и инфраструктуру), которую издание назвало "ставленником США" в правительстве республики, и Баятовичем.