В Минфине Великобритании прогнозируют сильнейшее падение ВВП страны за последние 300 лет

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Великобритания столкнется с сильнейшим сокращением ВВП за последние 300 лет из-за пандемии. Как объявил в среду, выступая в британском парламенте, глава Минфина страны Риши Сунак, по итогам 2020 года ВВП королевства сократится на 11,3%, но в 2021 году ожидается его рост на уровне 5,5%, а в 2022 - на 6,6%.

"Ожидается, что возвращение экономики к докризисным показателям произойдет до начала IV квартала 2022 года. При этом экономический ущерб будет долгосрочным. Последствия, с которыми мы столкнемся, означают, что к 2025 году наш ВВП будет примерно на 3% меньше, чем предполагалось в мартовском проекте бюджета", - сказал Сунак.

Согласно прогнозу британского Управления по бюджетной ответственности (OBR), в 2020 году объем государственных заимствований достигнет £394 млрд ($525 млрд по текущему курсу), что соответствует 19% от ВВП. Это станет наибольшим показателем для мирного времени. Ожидается, что в 2021 году он составит £164 млрд ($219 млрд) и будет находиться на уровне £105 млрд ($140 млрд) в 2022-2023 годах. К 2025-2026 годам госдолг Соединенного Королевства будет составлять 97,5% от ВВП страны.

По оценкам OBR, правительству необходимо будет привлекать дополнительные £20-30 млрд в год за счет введения новых налогов или сокращения государственных трат, чтобы остановить рост госдолга. Однако пока что глава Минфина объявил лишь о двух мерах, направленных на сокращение дефицита бюджета. Зарплаты госслужащим временно перестанут повышаться, и исключением станут лишь работники сферы здравоохранения и сотрудники госучреждений с самым низким уровнем доходов. Кроме того, с 0,7% от ВВП до 0,5% от ВВП будут временно сокращены объемы финансовой помощи, оказываемой королевством другим странам.

Уровень безработицы в стране должен достичь пика во II квартале 2021 года, составив 7,5% (2,6 млн безработных), однако сократится до уровня в 4,4% к концу 2024 года. До начала пандемии этот показатель находился у отметки в 4%, а в настоящий момент держится на уровне 4,8%, поскольку правительство продолжает осуществлять программу сохранения рабочих мест, выплачивая зарплаты многим из тех, кто временно остался без работы из-за пандемии.

Для преодоления последствий кризисной ситуации правительство консерваторов намерено выделить дополнительные £4,3 млрд ($5,7 млрд) на борьбу с массовой безработицей. До £4 млрд ($5,3 млрд) на финансирование местных экономических проектов получат муниципальные власти.