В Коми открыли крупнейшее в России месторождение титана и кварцевых песков

ТАСС, 25 ноября. Крупнейшее в России Пижемское месторождение титана и стекольных песчаников, расположенное в Усть-Цилемском районе Республики Коми, официально открыто, сообщается в среду на сайте Роснедр.

"В ноябре 2020 года Федеральное агентство по недропользованию утвердило протокол ФБУ "Государственнная комиссия по запасам полезных ископаемых" об открытии нового месторождения титана и попутных полезных ископаемых пользователя недр АО "Руститан". Месторождение расположено на территории Усть-Цилемского района Республики Коми и является одним из крупнейших в России по запасам и ресурсам титанового и кварцевого (стекольного) сырья", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, "Руститан" с 2011 года реализует крупный инфраструктурный проект по строительству вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песчаников Пижемского месторождения. Совместно с правительством Коми холдинг создает национальный горнопромышленный кластер, его цель - объединение недропользователей и создание необходимых условий для освоения минерально-сырьевой базы в Коми.

В сентябре 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве между "Руститаном", правительством Республики Коми и ФСИН России по вопросам взаимодействия при строительстве инфраструктуры для освоения Пижемского месторождения и национального горнопромышленного кластера, которое также направлено на профессиональную переподготовку осужденных, их трудоустройство и социальную адаптацию после освобождения. Проект освоения Пижемского месторождения включен в Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечение национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной указом президента России.

Ранее сообщалось, что с 2016 года по 2019 год был детально изучен вещественный и минеральный составы руд месторождения, диагностировано более 40 минералов, что позволило "Руститану" совместно с Институтом металлургии и материаловедения РАН выйти на новую схему обогащения титановых руд.

Прогнозные ресурсы Пижемского месторождения составляют 100,6 млн тонн диоксида титана, или почти 2,5 млрд тонн титановых песков и песчаников, что позволит эксплуатировать его около 200 лет. В месторождении содержатся также кварцевые пески, каолинит-кварцевые песчаники, редкие и редкоземельные элементы, базальты, а также золото и алмазы. Компания проводила поисковые и разведочные работы. Для освоения месторождения планируется строительство горнопромышленного комплекса - горно-обогатительного и гидрометаллургического комбинатов. Одну технологическую площадку планировалось создать непосредственно на месторождении, вторую - вблизи города Ухта. Проект оценивался в 35 млрд рублей по ценам 2016 года.