Интеллектуальную транспортную систему внедрят в Ставрополе в течение трех лет

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Внедрение комплексной интеллектуальной транспортной системы (ИТС) пройдет в городе Ставрополе в течение трех лет. В результате в городе планируют оптимизировать дорожное движение и снизить затраты на транспортную инфраструктуру, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Проект подразумевает несколько этапов внедрения, рассчитанных на три года. В результате преобразований эксперты рассчитывают снизить затраты на содержание транспортной инфраструктуры, оптимизировать дорожное движение, уменьшить вредное воздействие на экологию. Первый этап, запланированный на 2021 год, предполагает создание автоматизированной системы управления дорожным движением", - говорится в сообщении.

Автоматизированная система управления будет включать интеллектуальный комплекс камер видеонаблюдения и видеофиксации нарушений. Как сообщали ранее в администрации, внедрение системы пройдет в Ставрополе по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Внедрение ИТС не ограничится только локальными решениями в области транспортного обеспечения города. Это целый комплекс преобразований, касающийся безопасности дорожного движения, работы экстренных служб, строительства городских магистралей и многого другого", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Цифровой продукт "Интеллектуальная транспортная система", построенная на базе платформы "Умный город", представляет собой комплексное решение, которое включает системы управления дорожным движением, парковочным пространством, пассажирским транспортом. Также в нее входят возможность математического моделирования и прогнозирования дорожной ситуации и система весогабаритного контроля.