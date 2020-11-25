Совфед планирует 2 декабря рассмотреть проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации 2 декабря планирует рассмотреть закон "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", докладчиком выступит министр финансов РФ Антон Силуанов, следует из опубликованного на сайте Совфеда проекта повестки пленарного заседания палаты.

Согласно проекту повестки, перед сенаторами также выступит председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн рублей, в 2022 году - 124,22 трлн рублей, в 2023 году - 132,82 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей, в 2022 году - 20,6 трлн рублей, в 2023 году - 22,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году - 21,88 трлн рублей, в 2023 году - 23,67 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022 году - 1,25 трлн рублей, в 2023 году - 1,41 трлн рублей.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.