В Татарстане одобрили проекты на 3,5 млрд для работы на территориях опережающего развития

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) в Татарстане одобрила десять проектов на 3,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Семь из рассмотренных проектов - абсолютно новые, они будут реализованы в Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе.

"На ТОСЭР "Зеленодольск" будет построен фулфилмент-центр KazanExpress, производственно-складской комплекс компании "Бахетле", запущено производство готовых продуктов питания ежедневного рациона в индивидуальной и групповой упаковке ООО "ИТЛЕ КИТЧЕН". Кроме того, планируется расширение инвестиционного проекта "Распределительный центр" действующего резидента ООО "ТМК ГРУПП". На реализацию данных проектов будет направлено 1 216,8 млн рублей инвестиций. Ожидается, что на предприятиях будет трудоустроено 1 500 человек", - говорится в сообщении.

В Нижнекамске планируется запустить производство криогенных топливных баков для грузовых автомобилей, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), и производство стекла для бытовой техники. Инвесторами выступят ООО "Русские криогенные системы" и ООО "Кама Технология". Совокупный объем ожидаемых инвестиций данных проектов составит свыше 650 млн рублей, в том числе объем капитальных вложений - 305,6 млн рублей. Запуск новых производств в Нижнекамске позволит дополнительно создать 300 новых рабочих мест.

Два производства будут запущены в Чистополе. Компания "Меттэм автомобильные компоненты" будет производить компоненты цифровых систем и интеллектуальных телематических решений для управления транспортными средствами", предприятие "Камский пекарь" организует производство хлебобулочных изделий. На реализацию данных проектов будет направлено 819,1 млн рублей инвестиций. По итогам будет создано 235 новых рабочих мест.

Также на заседании рассмотрели две заявки на внесение изменений в ранее заключенные соглашения об осуществлении деятельности на в Набережных Челнах. Планируется расширение производства запасных частей к грузовым автомобилям ООО "КМД НЧ" и производство печенья ООО "Дарлетто". После внесений изменений объем инвестиций составит 828,3 млн рублей, а количество новых рабочих мест достигнет 348.

По итогам заседания общее число привлеченных резидентов в ТОР республики достигло 93-х. В текущем году на территории опережающего развития, расположенные в Татарстане, удалось привлечь 19 резидентов.