В России новые легковые автомобили в 2021 году могут в среднем подорожать на 10%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Цены на новые легковые автомобили в России в 2021 году в среднем могут вырасти на 10%, считают эксперты аналитического агентства "Автостат".

"Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то в следующем году рост средневзвешенной цены на новые легковые автомобили в России может достичь 10%", - отметили аналитики во время онлайн-конференции Autostat Analitic Day.

В агентстве напомнили, что за последние шесть лет стоимость нового автомобиля в России выросла на 66%. В текущем году рост цен (+6,5%) оказался ниже по сравнению с тем, как вырос курс доллара (более 10%). "Это объясняется изменением структуры самого рынка, - пояснил директор "Автостата" Сергей Целиков. - Он сместился в сторону продаж более доступных моделей".

Согласно прогнозу агентства на 2021 год, продажи новых легковых автомобилей в России по базовому сценарию упадут на 5-6% к результатам 2020 года, до 1,35 млн машин.

При этом по оптимистичному прогнозу рынок может вырасти на 5%, до не менее 1,5 млн авто, по пессимистичному - сократиться на 12%, до 1,25 млн машин.