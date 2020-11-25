В Совете Федерации заявили о намерении очистить рынок питьевой воды от контрафакта

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации намерен на законодательном уровне содействовать очищению рынка питьевой воды от некачественной и контрафактной продукции, опираясь на рекомендации, которые озвучиваются в ходе тематических парламентских слушаний с участием бизнеса и представителей исполнительной власти. Об этом заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин в среду на парламентских слушаниях "О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду".

"Хочу сказать всем, что намеченный председателем Совета Федерации путь по очищению этого рынка мы будем продолжать. Вы знаете, как мы работали по лесу, будем работать так и по воде. Доведем до режима совещания у президента, если вопрос так встанет, а пока справимся собственными усилиями", - сказал Яцкин.

В слушаниях участвовали представители Минпромторга, ФНС и других федеральных структур, а также представители бизнеса. Яцкин заверил, что работа над высказанными в ходе слушаний рекомендациями завершится в кратчайшие сроки, и 4 декабря тема будет обсуждаться под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Обращаясь к участникам слушаний, которые высказывали несогласие с введением маркировки бутилированной воды и ссылались на различные исследования, вице-спикер призвал их относиться к таким исследованиям внимательнее, так как они, по мнению Яцкина, не всегда показательны и зачастую устарели.

"Мы здесь не соревнуемся в исследовании. Давайте не бравировать исследованиями, которые вы проводили три года назад. <…> Вы понимаете, что это не вся выборка, она не может быть показательна", - сказал он, отвечая одному из бизнесменов на несогласие с маркировкой.

Яцкин призвал предпринимателей сесть за стол переговоров и принимать участие в слушаниях, которые проводятся в Совете Федерации. Он заверил, что их голос будет услышан, и призвал бизнесменов также услышать позицию сторонников введения маркировки.