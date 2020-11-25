Первый камень в строительство завода двигателей для внедорожников Haval заложили под Тулой

ТУЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев в среду принял участие в закладке первого камня на месте строительства в Узловском районе завода по производству двигателей для автомобилей Haval китайского автоконцерна Great Wall. Объем инвестиций составит около 4 млрд рублей, на предприятии создадут около 300 рабочих мест, сообщила пресс-служба областного правительства.

"25 ноября в индустриальном парке "Узловая" состоялась торжественная церемония, посвященная старту строительства нового завода двигателей автомобилей Haval китайского концерна Great Wall Motor. <...> Участников церемонии приветствовал первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев. Он отметил, что Тульская область уже шесть лет сотрудничает с китайской компанией. Результатом этого сотрудничества стало открытие в 2019 году современного технологичного и локализованного завода по производству автомобилей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Начало строительства прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, отметив, что компания Haval является якорным резидентом индустриального парка "Узловая", на предприятии уже работают более 1,4 тыс. человек. "А новое производство - это еще 300 рабочих мест и около 4 млрд рублей инвестиций. Компания намерена и дальше развиваться в Тульской области. Планируется дальнейшая локализация производства компонентов для автомобилей", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Ожидается, что на первом этапе завод будет выпускать порядка 80 тыс. двигателей в год, при выходе на полную мощность - около 150 тыс. в год. Завершить строительство планируется к концу 2022 года. "Надеемся, что завод двигателей Haval не только станет важной и успешной вехой в истории бренда в России, но и будет способствовать индустриальному развитию региона", - отметил на церемонии президент Haval в России Чжан Цзюньсюе.

Также в среду в индустриальном парке "Узловая" в режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча представителей правительства региона и китайского автоконцерна. "Благодаря сотрудничеству с Тульской областью мы смогли повысить конкурентоспособность на мировом автомобильном рынке. Несмотря на то, что пандемия ухудшает экономическую ситуацию в мире, мы в этом году смогли получить хороший результат. Российский рынок и Тульская область в частности крайне важны для нас", - сказал председатель совета директоров Great Wall Motor Company Вэй Цзяньцзюнь, отметив, что у компании есть планы по расширению перечня моделей, выпускаемых на тульском заводе.

О проекте

В сентябре 2020 года Минпромторг РФ заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) с российской "дочкой" китайского автоконцерна Great Wall "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". Объем инвестиций компании в локализацию производства в России составит 42,4 млрд рублей. Речь идет о локализации ключевых автокомпонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем.

Предприятие обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Производственный комплекс будет расположен на территории действующего завода в Тульской области и займет площадь более 10 тыс. кв. м.

Завод по производству автомобилей Haval открылся летом 2019 года в Узловском районе Тульской области, инвестиции в предприятие составили 500 млн долларов. Сейчас на автозаводе собираются внедорожники H5 и H9, а также кроссоверы F7 и F7x.