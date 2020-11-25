СУХУМ, 25 ноября. /ТАСС/. Поставки электроэнергии из России в Абхазию начнутся с 1 декабря согласно достигнутой в среду договоренности, сообщается на странице министерства экономики республики в Facebook.

"В Министерстве энергетики Российской Федерации состоялись переговоры по вопросу поставки электроэнергии из России в Абхазию. Абхазскую сторону представляла вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. В результате встречи российской стороной подтверждена техническая возможность обеспечить Абхазию электроэнергией с 1 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за массовых незаконных подключений майнинговых ферм к электрическим сетям в Абхазии возник дефицит электроэнергии в объеме 3 млн кВт/ч в сутки (125 МВт). В результате с 15 по 20 ноября на территории республики действовали веерные отключения электроэнергии по шесть часов в сутки, с 21 по 25 ноября - по четыре часа в сутки. С 26 ноября отключения света сокращены до двух часов в сутки.

По данным "Черноморэнерго", с 16 по 24 ноября на территории республики отключено незаконно присоединенных майнинговых ферм суммарной мощностью в 54,027 МВт.