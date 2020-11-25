ЕС выделил Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в €51,6 млн

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Европейский союз выделил Молдавии первый транш в размере €51,6 млн в рамках подписанного летом кредитного соглашения о макрофинансовой помощи. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства финансов республики.

"Цель этого кредита - снизить ограничения внешнего финансирования страны, облегчить платежный баланс и удовлетворить потребности бюджета, а также поддержать Республику Молдова в текущей финансовой ситуации", - говорится в документе. В нем отмечено, что срок предоставления кредита - максимум 12 месяцев, а срок погашения - максимум 15 лет.

Соглашение о займе между правительством Молдавии и ЕС было подписано в июле. По нему Брюссель выделил республике макрофинансовую помощь в размере €100 млн. Для получения второго транша власти Молдавии должны добиться прогресса в трех направлениях: эффективное управление в банковской среде, борьба с коррупцией и улучшение бизнес-среды.

Избранный президент Молдавии Майя Санду поблагодарила ЕС за финансовую поддержку. Она написала на своей странице в Facebook, что "эти средства крайне необходимы для поддержки молдавской экономики".