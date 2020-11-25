Посол России прокомментировал высказывания помощника госсекретаря США о "Газпроме"

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Россия считает, что США, обвиняя российские компании в слабых экологических стандартах, пытаются получить дополнительные преимущества на рынке. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Посол прокомментировал соответствующие высказывания помощника госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсиса Фэннона в адрес российской компании "Газпром".

"Попытки обвинить наших поставщиков энергоносителей в слабых экологических стандартах по сравнению с американскими не выдерживают критики. Видим в этом очередную попытку получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке углеводородов, - подчеркнул Антонов. - Деятельность ПАО "Газпром" отвечает международным стандартам".

По его словам, компания на регулярной основе совершенствует свои технологии. "Так, выбросы метана по всей производственной цепочке этого предприятия в 2019 году составили при добыче 0,02% от объема извлекаемого газа, при транспортировке - 0,29%, при подземном хранении - 0,03%, - обратил внимание посол. - Это соответствует лучшим мировым практикам по купированию утечек метана. "Газпром" ведет такую работу в сотрудничестве с ведущими мировыми корпорациями (BP, ENI, ExxonMobil, Repsol, Shell, Total и Wintershall) - партнерами в рамках участия в международной инициативе "Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа", запущенной в ноябре 2017 года".

Антонов также отметил, что реализация проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" идет в строгом соответствии с нормами Конвенции по воздействию на окружающую среду. "Углеводородный след, т. е. выбросы СО2, от транспортировки голубого топлива по этим магистралям будет более чем в три раза ниже по сравнению с поставками сжиженного природного газа из США, - указал он. - Это достигается применением самых современных технологий".

По словам главы диппредставительства, использование российского природного газа, который является эффективным и экологически достаточно чистым видом топлива, "способствует достижению целей ООН в области устойчивого развития и выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, содействует низкоуглеродному развитию экономик стран - импортеров российского сырья".

Утверждения США

Во вторник на телефонном брифинге для журналистов помощника госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсиса Фэннона попросили прокомментировать опасения властей Франции по поводу покупки американского сжиженного природного газа (СПГ) в связи с возможными негативными последствиями сделки для экологии.

Фэннон выступил с утверждением, что СПГ в США "добывается наиболее эффективным из всех возможных способов" с минимальным уровнем выбросов в окружающую среду. По его словам, отчеты компании Carbon Disclosure Project ("Программа по раскрытию информации о выбросах углекислого газа") показывают, что "Газпром" якобы является "одной из худших [компаний] в том, что касается [загрязнения] окружающей среды".