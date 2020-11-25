Проект бюджета Вологодской области утвердили в первом чтении с доходами 87,8 млрд рублей

ВОЛОГДА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Вологодского заксобрания в среду утвердили в первом чтении проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Его доходы на 2021 год спланированы в объеме 87,8 млрд рублей, расходы - 94,3 млрд, дефицит в 6,6 млрд будет компенсирован за счет остатков средств на начало следующего года, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"Доходы областного бюджета в следующем году составят 87,8 млрд рублей и превысят уровень 2020 года на 3 млрд, или на 3,5%. Расходы запланированы в объеме 94,3 млрд рублей и достигнут утвержденного уровня этого года. Основные поправки на 2021 год направлены на поддержку социальной сферы", - привела пресс-служба слова председателя областного парламента, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко.

По его словам, окончательное распределение расходов по отраслям завершится ко второму чтению проекта бюджета, но уже известно, что дополнительное финансирование из федерального бюджета в объеме 21,6 млрд рублей на три года будет направлено на модернизацию первичного звена в здравоохранении, горячее питание школьников, оплату учителям классного руководства, поддержку многодетных семей и семей с детьми от трех до семи лет, доплаты к пенсии, городскую среду и другие статьи.

Как отметила заместитель губернатора, начальник департамента финансов Валентина Артамонова, объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2021 год составляет 65 млрд рублей - это практически уровень 2018 года и уровень утвержденного бюджета на 2020 год, но достичь этого показателя в этом году не удастся из-за сложной экономической ситуации в условиях пандемии. Основными источниками доходов по-прежнему остаются налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, каждый формирует по 30% доходов областной казны. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в ближайшие три года составят 52,4 млрд рублей с учетом дополнительных средств, обозначенных неделю назад.

Так, дополнительно из федерального бюджета в трехлетнем периоде будет выделена финансовая помощь в 21,6 млрд рублей, которая пойдет на целевые направления расходов. В части здравоохранения будет запущена новая программа модернизации первичного звена стоимостью 5 млрд рублей на пять лет. В ближайшие три года регион получит 2,7 млрд рублей на приобретение оборудования, строительство модульных ФАПов и амбулаторий, приобретение транспорта. С 2022 года начнется строительство трех поликлиник.

Объем государственного долга области сократится и составит на 1 января 2024 года 13,1 млрд рублей, или 18,5% от объема налоговых и неналоговых доходов. Привлечение банковских кредитов не планируется. Проведена реструктуризация бюджетных кредитов, и до 2029 года регион будет последовательно сокращать задолженность перед федеральным бюджетом, сообщила Артамонова. Второе и окончательное чтение проекта бюджета запланировано на 9 декабря.