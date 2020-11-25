Минэнерго прорабатывает вопрос подключения к электросетям в РФ через портал госуслуг

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ совместно с другими органами власти прорабатывает вопрос предоставления услуги по подключению к электросетям через Единый портал государственных услуг. Об этом сообщил замглавы ведомства Юрий Маневич, выступая на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по энергетике на тему "Ассоциация "Цифровая энергетика" как отраслевой центр компетенций цифровой трансформации электроэнергетики".

"В части развития цифровизации отрасли необходимо отметить, что в настоящее время Минэнерго совместно с Минкомсвязью, Минэкономразвития и другими ФОИВами (федеральные органы исполнительной власти - прим. ТАСС) ведет работу по созданию возможности для заявителей получить услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям через единый портал ТП (центр информации по процедуре технологического присоединения к электрическим сетям - прим. ТАСС), который будет размещен непосредственно на Едином портале государственных и муниципальных услуг", - отметил Маневич.

Он пояснил, что данная мера позволит подключаться к объектам электросетевого хозяйства без посещения офиса сетевой компании.

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли "Цифровая энергетика" создана 31 июля 2019 года в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России "Цифровая энергетика". Ассоциация объединяет усилия отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации в целях формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли. Учредителями и членами ассоциации являются "Россети", "Концерн Росэнергоатом", "Интер РАО" и "Системный оператор Единой энергетической системы".