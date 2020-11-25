СМИ: доходы фермеров в городе Санья на Хайнане достигли в среднем $45 тыс. с га

САНЬЯ /Китай/, 25 ноября. /ТАСС/. Город Санья, расположенный в южной китайской провинции Хайнань, в среднем производит на одном гектаре сельскохозяйственной земли продукции на 300 тыс. юаней (порядка $45 тыс.). Как сообщила газета "Санья жибао", местным производителям удалось добиться этого показателя, превышающего среднестатистический уровень в стране, благодаря активным усилиям по изучению высокоэффективного тропического сельского хозяйства.

В последние годы город Санья оптимизировал структуру агропромышленного сектора, внедрил в производство новые технологии и значительно расширил селекционную базу, что способствовало увеличению доходов местных фермеров, уточняет издание. Так, сельские предприниматели Санья, выращивающие в зимний сезон бахчевые культуры, прибегают к технологии капельного орошения, которая позволяет им эффективно использовать водные ресурсы и экономно вести хозяйство.

Городской округ Санья - один из самых южных населенных пунктов Китая, он располагается на линии 18 градусов северной широты. Это место в КНР называют "природной оранжереей" из-за обилия солнечных лучей и тропических дождей, оно обладает естественными преимуществами для развития высокоэффективного тропического сельского хозяйства. Здесь выращивают маракуйю, питайю (так называемый драконий фрукт), кокосовый орех, помело и множество других тропических фруктов. Кроме того, в Санья также есть возможности для ведения морского рыболовства, садоводства и животноводства.

Власти КНР уделяют большое внимание развитию сельского хозяйства в провинции Хайнань. Так, правительство страны в 2020 году предоставило на развитие селекционной базы "Наньфань" в окрестностях города Санья 150 млн юаней (порядка $22 млн). На этой базе выращивают гибридные сорта риса повышенной урожайности - до 313 ц с га.