Кабмин 26 ноября обсудит налогообложение криптовалюты и доплаты медикам в пандемию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, на котором в том числе обсудит законопроект, направленный на введение в законодательство РФ норм, регулирующих налогообложение криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство также рассмотрит вопрос о выделении из резервного фонда средств регионам на осуществление в 2020 году дополнительных выплат медицинским и иным работникам, которые контактируют с инфицированными коронавирусом пациентами. Как отмечалось в подготовленном Минфином России проекте распоряжения кабмина (текст есть в распоряжении ТАСС), на эти цели планируется выделить 10 млрд рублей.

На заседание вынесен и вопрос о выделении средств Минпромторгу на закупку автомобильного транспорта для медицинских организаций, оказывающих первичную помощь; больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, для перевозки пациентов, медработников, транспортировки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

"Проект распоряжения направлен на повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи населению в субъектах РФ в условиях распространения коронавирусной инфекции", - отмечают в кабмине.

Правительство также рассмотрит проект постановления, направленный на соцподдержку студентов-медиков, участвующих в оказании медицинской помощи в период распространения коронавируса. Кроме того, будет обсуждаться выделение средств из резервного фонда для поддержки учреждений культуры, а также организаций, осуществляющих образовательную, научную и медицинскую деятельность.

Будет также рассматриваться перераспределение средств для выплаты в 2020 году пособий на детей в полном объеме.

Развитие туркластеров и цифровизация образования

Правительство в четверг также перераспределит средства на инфраструктуру для туристических кластеров, высвободившиеся в 2020 году при реализации подпрограммы "Туризм" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

На заседании будет обсуждаться и выделение средств Минпросвещения России на мероприятия по внедрению современных цифровых технологий в сфере образования. Как уточняют в кабмине, это необходимо для "обеспечения свободного доступа общеобразовательных организаций к образовательному контенту, создания единого образовательного пространства на всей территории РФ, обеспечения равного доступа к качественному образовательному контенту для всех обучающихся, независимо от места их жительства".

Правительство также рассмотрит поправки в федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Законопроектом предлагается установить право страхователя на обращение за возвратом (зачетом) капитализированных платежей в случаях прекращения в отношении него производства по делу о банкротстве и обязанность страховщика осуществлять такой возврат по соответствующему заявлению. Документом также определяется порядок возврата капитализированных платежей, включая сроки подачи заявления, принятия решения и информирования о нем, а также возврата таких платежей страхователю.

Кроме того, планируется внести изменения в положение об аппарате российского кабинета министров. В частности, предлагается разрешить учреждать награды аппарата правительства РФ.

На заседание также вынесен законопроект, направленный на совершенствование процедур при осуществлении аккредитации, а также гармонизацию положений законодательства РФ в национальной системе аккредитации с положениями межгосударственных стандартов и иных международных договоров в этой сфере.

Еще одной темой станет законопроект, направленный на совершенствование лицензирования отдельных видов деятельности. Речь идет в том числе о тушении пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры; монтаже, техническом обслуживании и ремонте средств обеспечения пожарной безопасности.