В России с 26 ноября запретили ввоз из Ферганской области Узбекистана томатов и перцев

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 26 ноября вводит запрет на импорт в РФ из Ферганской области Узбекистана помидоров и перцев из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости плодов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит с 26 ноября 2020 года запрет на ввоз в Россию томатов и перцев из Ферганской области Республики Узбекистан. Такая мера принята в связи с обнаружением в томатах и перцах, поступивших из этого региона Узбекистана, вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV))", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор ввел ограничения в целях предотвращения заноса и распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, добавили в ведомстве.

Вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС, утвержденном решением совета Евразийской экономической комиссии,

Учитывая вредоносность указанных вирусов для тепличного овощеводства России, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. Требование будет действовать до включения данных вирусов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно с этим ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня указанными вредными организмами.