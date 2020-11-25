Власти США на неделю отложили крайний срок заключения сделки по TikTok

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Власти США еще на неделю - до 4 декабря - отложили крайний срок, до истечения которого китайская компания ByteDance должна заключить сделку по продаже американского сегмента социальной сети TikTok. Это следует из документа, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в среду в электронной базе суда столичного округа Колумбия.

"Настоящим истцы (представители TikTok - прим. ТАСС) уведомляют суд о том, что 25 ноября Комитет по иностранным инвестициям США предоставил отсрочку дополнительно на неделю", - говорится в тексте. Теперь сделку по продаже TikTok необходимо заключить до 4 декабря, чтобы соцсеть продолжила работать в США и не подверглась запрету.

Ранее власти США планировали с 12 ноября ввести жесткие ограничения на работу TikTok, если к этому моменту не будет достигнута сделка, однако вашингтонская администрация предоставила ByteDance отсрочку на 15 дней - до 27 ноября.

14 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

19 сентября Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.