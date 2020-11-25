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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Бразильский авиарегулятор разрешил возобновить полеты Boeing 737-8 MAX

Как уточняется, в настоящее время только один национальный авиаперевозчик имеет в составе своего флота эти самолеты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство гражданской авиации (ANAC) в среду разрешило возобновить в стране использование Boeing 737-8 MAX, приостановленное около полутора лет назад после двух авиакатастроф воздушных судов этой модели. Об этом говорится в сообщении авиарегулятора.

"ANAC согласился с оценкой Федерального авиационного управления (ФАУ) США, о реализации всех технических и регулирующих элементов, необходимых для разрешения вопроса безопасности. Директива летной годности, выпущенная ФАУ 20 ноября, также принята ANAC и автоматически вступает в силу в Бразилии и подлежит исполнению операторами воздушных судов этой модели", - говорится в документе. Как уточняется, в настоящее время только один национальный авиаперевозчик, GOL, имеет в составе своего флота эти самолеты.

"Проверенные изменения и процедуры обеспечивают полную надежность возобновления использования Boeing 737-8 MAX в Бразилии", - приводит пресс-служба ANAC слова руководителя управления аэронавигации регулятора Роберту Онорату.

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БразилияСШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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