Ежегодная распродажа "Черная пятница" стартует в России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ежегодная крупнейшая распродажа года "Черная пятница" стартует в России в ночь со среды на четверг и продлится до пятницы. В восьмую по счету "Черную пятницу" в России, проходящую в сложный для страны период пандемии, покупателей ждут увеличенные скидки и новые акционные товары и услуги, в том числе средства индивидуальной защиты, медицинские приборы, выставки и лекарства. Ретейлеры предвидят двукратный рост аудитории интернет-магазинов и не исключено, что такой же небывалый рост продаж. Об этом ТАСС сообщили организаторы распродаж и эксперты.

По данным "Яндекс.Маркета" и GfK Rus, про "Черную пятницу" слышали 95% российских онлайн-покупателей, а 32% - делали заказы на этой распродаже. Традиционно участие в акции примут крупнейшие продовольственные и непродовольственные ретейлеры. При этом многие магазины и онлайн-площадки начали распродажу с pre-sale, например, Ozon, "М.Видео", "Связной" и Wildberries. 26 ноября 2020 года в 00:00 акция начнется на площадке компании "Блэк Фрайдэй" (blackfridaysale.ru) - организатора первой массовой "Черной пятницы". С четверга на пятницу в 00:00 акция стартует на площадке-агрегаторе "Настоящая черная пятница" (b-friday.com). Оба агрегатора проводят распродажу при поддержке российских отраслевых ассоциаций. В акции "Блэк Фрайдэй" примут участие 200 магазинов и интернет-сервисов, в акции "Настоящая черная пятница" - около 130.

"С учетом эпидемической обстановки некоторые ретейлеры основное внимание уделяют онлайн-продажам - этот канал предпочтут заметно большее количество покупателей, чем в 2019 году. Ретейлеры сохранили акции, приуроченные к "Черной пятнице", и в обычных магазинах, но с учетом посещаемости, которая ниже стандартных среднегодовых показателей, особо большого наплыва покупателей не ожидается", - сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли.

Больше денег, клиентов и скидок

В 2019 году, по оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем продаж увеличился на 30% и достиг 22,3 млрд рублей. В 2020 году, прогнозируют эксперты, "можно ожидать двукратного увеличения, поскольку пандемия стала мощным катализатором развития интернет-торговли в стране". В Национальной ассоциации дистанционной торговли также считают, что "Черная пятница" 2020 года может побить прошлогодний рекорд по количеству покупателей и сумме среднего чека, а объем реализованных товаров достигнет 30 млрд рублей, что на 20% выше показателя 2019 года.

Ограничительные меры на фоне пандемии, считают эксперты, сформировали новые потребительские привычки: покупки в интернете стали делать чаще, а аудитория увеличилась в три раза до как минимум 30 млн человек. Самый большой рост может показать аудитория потребителей в возрасте от 45 до 55 лет, которая до пандемии не была активна в онлайн-каналах, считают аналитики. На Ozon число клиентов, оформивших заказы в период pre-sale, уже выросло более чем в 2 раза относительно прошлого года, сообщил руководитель направления "Промо" компании Павел Кобелев.

Пандемия также сказалась и на размере дисконта, который достигнет 80-90%. "Магазины в этом году охотнее распродают сезонные вещи, поскольку эта отрасль сильно "просела" на фоне коронавирусных ограничений", - сообщили ТАСС в АКИТ. По данным ассоциации, максимальные скидки ждут покупателей в категории "одежда и обувь" - 70-80%. "Это больше, чем год назад, тогда они составили 50-60%. В предстоящие дни распродаж продукцию для дома можно будет купить дешевле на 30-50%. Самый скромный размер дисконта ожидается на бытовую технику и гаджеты - не более 20% и 5-10% соответственно. Цифры мало отличаются от уровня 2019 года. Эти товары низкомаржинальные, большие скидки здесь в принципе не предусмотрены, кроме того, производство и реализация в этих категориях не сильно пострадали из-за пандемии", - отмечают в АКИТ.

В компании "Блэк Фрайдэй" наиболее существенных скидок ждут в категориях "одежда", "обувь", "аксессуары", "подарки" и "хобби". Некоторые площадки, например eBay, предложат покупателям спецкупоны на скидку, которые будут суммироваться с предложениями продавцов.

Маски, лекарства, образование и выставка

Традиционно популярностью в дни распродажи пользуется одежда, бытовая техника и электроника, товары для детей, украшения и косметика. "Мы ожидаем, что в этом году спрос также будет на спорттовары, товары для дома и для творчества. Кроме того, впервые в этом году в интернете на распродаже можно будет купить ювелирные изделия и лекарства", - отмечает АКИТ. "На распродаже появятся в принципе не традиционные для "Черной пятницы", но очень востребованные в этом году товары: маски, перчатки, антисептики и спиртовые салфетки со скидками от 15% до 80%. В этом году, вероятно, они также станут востребованными товарами", - подтверждает коммерческий директор "Блэк Фрайдэй". На Wildberries, где акция стартовала 16 ноября, повышенным спросом уже пользуются продукты питания и товары для здоровья: одноразовые маски в комплектах по 100 и 200 штук, а также пульсоксиметры.

Директор eBay Илья Кретов прогнозирует в этом году рост спроса на товары для дома и создания домашнего офиса, "умную" технику, несмотря на то, что в последние три года самый большой процент выручки на eBay приходился на смартфоны.

На площадках "Блэк Фрайдэй" и "Настоящая черная пятница" в этом году будут предлагать скидки компаний из сферы образования, в магазинах музеев "Эрмитаж" и "Эрарта". На "Настоящей черной пятнице" появится новый участник - выставка "Мир климата", а на "Блэк Фрайдэй" среди магазинов-партнеров указан "Автодор".

Эксперты предупреждают

"Черная пятница" - высокий сезон для киберзлоумышленников. Роскачество предупреждает, что к ежегодной распродаже мошенники регистрируют фальшивые интернет-магазины и выкупают места в топе поисковиков. Как рассказал ТАСС директор по клиентскому сервису Ngenix Владимир Зайцев, эксперты не фиксируют крупных DDoS-атак во время "Черной пятницы", но отмечают увеличение количества атак, связанных с попытками взлома и подбора паролей к учетным записям.

"Практически каждый второй из наших клиентов сегмента e-commerce сталкивается с проблемой кражи промокодов и подарочных карт из личных кабинетов пользователей - ущерб за год может исчисляться миллионами рублей. В сезон распродаж возрастает частота использования парсеров цен - эти инструменты для автоматического сбора информации о ценах для конкурентного анализа доступны даже небольшим интернет-магазинам, но они генерируют огромное количество запросов к сайту, повышая нагрузку на инфраструктуру еще больше, даже без учета пользовательского трафика", - сообщил ТАСС эксперт.

Избежать неприятностей в распродажу, указывает Роскачество, позволит внимание к деталям и следование рекомендациям специалистов. В частности, рекомендуется обращать внимание на доменное имя сайта и дату его регистрации, не поддаваться на рекламу и не переходить по сомнительным ссылкам, проверять реквизиты интернет-магазина перед покупкой и обращать внимание на цену в сравнении с другими ресурсами. Роспотребнадзор в преддверии распродажи также рекомендует смотреть, не слишком ли занижена цена на товар: это может говорить о попытке продать фальсификат.

Планируя распродажи, онлайн-ретейлеры стараются тщательно проверять предложения продавцов, поскольку искусственные скидки остаются одной из главных проблем распродажи, отмечают ретейлеры. Так, на AliExpress товар может попасть на распродажу, только если у него самая низкая цена за 90 дней, а рейтинг магазина - выше или равен 90%. На "Яндекс.Маркете" можно посмотреть график изменения средних цен на выбранный товар.

"Единственный способ найти идеальную скидку - мониторинг товаров на разных сайтах. Так что заранее составьте списки и наберитесь терпения в серфинге по интернету", - рекомендут площадка "Настоящая черная пятница" и напоминает, что, помимо горячей линии Роспотребнадзора, покупатель может обратиться на горячую линию специалистов РОЦИТ.