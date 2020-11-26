Счетная палата сообщила, что модернизация Росгидромета отстает от плана

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Модернизация технического оснащения организаций Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) отстает от плана, а контроль за ее выполнением ведется неудовлетворительно. Об этом говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам проверки эффективного и целевого использования средств займа Международного банка реконструкции и развития на модернизацию и техническое перевооружение Росгидромета.

"Контроль за эффективной и своевременной реализацией мероприятий проекта осуществлялся Росгидрометом и Минфином России неудовлетворительно. Проект реализуется с отставанием от первоначально установленных сроков, что отрицательно отражается на его эффективности и результативности", - говорится в отчете Счетной палаты по результатам проверки.

Ведомство отмечает, что проект по техническому перевооружению организаций Росгидромета стартовал в 2014 году в рамках соглашения о займе между Россией и МБРР и должен был завершиться в 2018 году. Однако затем он был продлен до конца 2021 года и, как показала проверка Счетной палаты, сроки снова могут сдвинуться. При этом пролонгация, в свою очередь, может привести к удорожанию проекта при том, что его цена с начала реализации и так уже выросла почти на треть. Первоначально общая стоимость проекта составляла $139,5 млн. При этом $60 млн приходилось на заем МБРР и $79,5 млн - на софинансирование из бюджета РФ. Затем за счет дополнительных средств российской стороны сумма увеличилась до $180,6 млн, а доля софинансирования из федерального бюджета в общем объеме средств увеличилась почти на 10 п. п. - до 66,8%.

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков согласился с выводами Счетной палаты.

"Мы начали уже процесс устранения недостатков. Часть из них в 2020 году уже устранена и надеюсь, что по результатам следующей проверки за 2020 год у нас не будет уже подобных замечаний. Свободных средств по проекту, не зарезервированных под результаты конкурсных процедур, у нас уже нет. Поэтому, надеюсь, что это нам позволит завершить все конкурсные процедуры в максимально короткие сроки, чтобы к концу следующего года достичь все заявленные показатели проекта", - сказал Шумаков, его слова приводятся в сообщении Счетной палаты.