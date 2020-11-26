Исследование: покупательская активность россиян почти достигла докарантинного уровня

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Покупательская активность россиян практически восстановилась до докарантинных значений, однако общий объем расходов пока "не догнал" значения начала года, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По данным банка, осенью 2020 года россияне совершали покупки почти так же активно, как и в марте (количество и объем покупок начали постепенно расти еще в июне). Средний чек каждой покупки увеличился на 5% по сравнению с весной, что является фактически "эффектом пандемии", и на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем средний уровень расходов одного клиента несколько сократился по сравнению с началом года, отмечают в Райффайзенбанке.

"Мы видим, что активность клиентов растет, а расходы возвращаются к привычному уровню. Категории трат несколько изменились - судя по объему и частоте транзакций, люди стали больше готовить дома. Также растут расходы на топливо и обслуживание личного автомобиля. Средний объем расходов на клиента несколько сократился. Тема сбережений и экономии стала более актуальной, и ей уделяют больше внимания", - прокомментировал результаты исследования руководитель направления Daily Banking Райффайзенбанка Павел Лоуцкер через пресс-службу банка.

Согласно исследованию, в период ограничений значительно росли расходы клиентов в супермаркетах. Также россияне чаще покупали товары для дома и программное обеспечение - эти категории ранее не входили в топ-10 самых популярных. После отмены карантинных мер траты в продуктовых магазинах начали сокращаться, а спрос на одежду, услуги такси и общественного транспорта вырос.

По данным кредитной организации, наибольший средний объем трат клиентов банка в январе - марте наблюдался в таких категориях, как одежда и супермаркеты (примерно 10-11 тыс. рублей в месяц), когда как в период серьезных ограничительных мер (апрель - май) клиенты резко увеличили траты в супермаркетах - до около 13 тыс. рублей в месяц, и почти вдвое снизили свои расходы на одежду. Начиная с июня интерес к покупке одежды снова начал расти - средние траты за июнь - сентябрь в этой категории составили около 11 тыс. рублей в месяц, а расходы в супермаркетах упали ниже 12 тыс. рублей.