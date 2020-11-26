Минпромторг: "Белаз" интересовался заключением СПИК на производство самосвалов в России

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Белорусский автохолдинг "Белаз", специализирующийся на производстве большегрузной спецтехники, интересовался возможностью заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) на производство карьерных самосвалов в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Компания действительно проявляла интерес к заключению специального инвестиционного контракта на производство карьерных самосвалов "Белаз", - сообщили в министерстве.

При этом в Минпромторге подчеркнули, что официальных заявок на заключение СПИК от "Белаза" в министерство пока не поступало.

В конце сентября замминистра Виктор Евтухов сообщил, что Белоруссия предложила рассмотреть возможность производства самосвалов "Белаз" в России. Тогда Минпромторг взял вопрос в "активную проработку", подчеркнув, что такой проект вполне может быть реализован.

"Белаз" - один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, занимает порядка 30% мирового рынка. Компания полностью принадлежит государству. Выручка "Белаза" в 2019 году составила $782 млн, чистая прибыль - $122 млн.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. С августа 2019 года в силу вступил обновленный СПИК 2.0. Он действуют в два раза дольше - 20 лет вместо 10. Кроме того, здесь нет требований по нижней границе инвестиций проекта, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, предоставляются льготы по налогу на прибыль.