"Известия": МЭР предлагает уменьшить количество справок для поступления на госслужбу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ (МЭР) разработало законопроект, согласно которому количество справок, которые соискателям необходимо предоставить при поступлении на госслужбу, может сократиться в четыре раза. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По информации издания, предложение МЭР подразумевает, что соискатель на должность госслужащего должен будет предоставить вместо 22 справок восемь: анкету, автобиографию, фотографии, справку о доходах и расходах гражданина, справку о доходах и расходах его супруги или супруга и несовершеннолетних детей, ссылки на страницы в соцсетях и копии удостоверений о награждении госнаградами.

В пояснительной записке к законопроекту ведомство уточняет, что он позволит создать "более удобные условия реализации права россиян при поступлении на гражданскую службу, предусматривая возможность получать часть сведений посредством межведомственного взаимодействия".

Инициатива также снижает количество справок для действующих госслужащих. Так, с 17 до двух снизится количество документов, необходимых чиновникам для получения субсидии на покупку недвижимости. Столько же бумаг понадобится при оформлении страховой пенсии и пенсии по выслуге лет - вместо семи и десяти документов соответственно.