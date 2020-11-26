В Малайзии предупредили о перебоях на мировом рынке одноразовых перчаток

СИНГАПУР, 26 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель одноразовых резиновых перчаток Top Glove предсказывает перебои в поставках на мировой рынок и повышении цен на свою продукцию в связи с приостановкой деятельности некоторых предприятий из-за коронавируса. Об этом сообщает в четверг телеканал CNA со ссылкой на руководителя малайзийской компании Лим Ви Чая.

"Очевидно, что стоит ожидать перебоев, одновременно цены будут расти", - указал он. Между тем глава Top Glove подчеркнул, что "не собирается переносить производство на другие фабрики, поскольку рассчитывает на восстановление производства в течение ближайших недель". По оценкам президента национального фармацевтического сообщества Амрахи Буанга, "основные перебои следует ожидать в первом квартале 2021 года".

В этом месяце в связи с резким числом инфицированных среди персонала компания вынуждена была временно закрыть около 20 своих фабрик в штате Селангор. Кроме того, еще восемь предприятий работают в режиме выпуска не более 20% от обычного объема.

Top Glove ежегодно экспортируют около 90 млрд пар одноразовых перчаток в более чем 190 стран, обеспечивая почти четверть мировых потребностей в подобной продукции.