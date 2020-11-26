Эксперты: сокращение рабочей недели в условиях кризиса негативно повлияет на бизнес в РФ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Инициатива перехода на четырехдневную рабочую неделю в РФ не даст положительного эффекта по восстановлению бизнеса в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и приведет к падению доходов предпринимателей. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители деловых объединений и бизнесмены.

В середине октября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом прошлого года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Он говорил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также отмечал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.

Бизнес не потянет

Сокращение длительности рабочей недели может негативно повлиять на бизнес, считает президент ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева. "Мы считаем, что сокращение рабочей недели до четырех дней в условиях затяжного кризиса экономики и, в частности, в условиях сложной ситуации в фитнес-индустрии, когда мы фиксируем колоссальное падение выручки, спроса, не даст положительного эффекта по восстановлению бизнеса", - сказала она.

Необходимости сокращения рабочей недели до четырех дней не видят и в компании по производству автономных сервисных роботов "Промобот". "На сегодня автоматизация не достигла такого уровня, чтобы предприятия могли полноценно функционировать без участия человека. В большинстве случаев это значит, что предприятия просто-напросто остановят свою деятельность на целый рабочий день. Это очень неэффективно в данной экономической ситуации. Сокращение рабочей недели негативно повлияет на финансовые показатели компаний, которые будут этим пользоваться", - отметил директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Переход на четырехдневную рабочую неделю станет проблемой для офисных сотрудников igooods, считает сооснователь сервиса доставки продуктов Григорий Кунис. "Все производственные задачи останутся прежними, а сокращение рабочего времени на 20% - это существенное снижение ресурсов для нас, как и для любого другого бизнеса. Выполнить объем работы, который сейчас люди выполняют за полную неделю, за четыре рабочих дня - сложная задача", - отметил он.

"Это [сокращение рабочей недели] приведет к снижению эффективности: люди будут три дня отдыхать, а потом выходить на работу и долго входить в рабочий ритм. Это может негативно сказаться на российской экономике, которая и без этого сейчас находится в кризисном состоянии", - считает основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний "Бизнес Эксперт" Марина Дяченко.

Деловые объединения сомневаются

Сомневаются в целесообразности сокращать рабочую неделю до четырех дней и представители российских деловых объединений. Так, по мнению члена генерального совета "Деловой России" Алексея Мостовщикова, "многие люди обеспокоены последующим за сокращением рабочей недели уменьшением и так небольшой зарплаты, что не будет способствовать развитию благосостояния граждан".

Председатель комитета "Опоры России" по социально-трудовым отношениям Наталия Ушакова убеждена, что переход к четырехдневной рабочей неделе нужно связывать с существующими формами занятости и "конкретной жизненной ситуацией". "Например, женщина, имеющая двоих и больше детей, может иметь право выбора на сокращенную рабочую неделю. Или тот же отец, если он воспитывает детей", - пояснила она. По ее словам, определенные отрасли тоже могут этим пользоваться и уже пользуются после первого локдауна. "Многие сотрудники остались работать дистанционно, жизнь показала, что это возможно. Для таких отраслей, где есть возможность дистанционного обмена информацией и творческих профессий, это нормально. Для непрерывных производственных процессов, наверное, это тоже возможность увеличить количество рабочих мест, но при этом у бизнеса появятся большие издержки. Думаю, что бизнес вряд ли пойдет на эту историю при непрерывном производстве", - заключила она.

Сократить первый рабочий день

Введение четырехдневной рабочей недели - не единственная идея по корректировке трудового законодательства. В середине ноября директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился в письме к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сократить на два часа первый рабочий день календарного года, сообщало издание RT. Петунин напомнил, что пока закон не дает возможности устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного и предположил, что нововведение поможет создать благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих новогодних праздников.

Предприниматели и представители деловых объединений неоднозначно оценили эту инициативу. Одни считают ее излишней, а другие выступают даже за более радикальные меры - сделать 1 января и 9 мая выходными днями для магазинов. Так, председатель комитета "Деловой России" по легкой промышленности, основатель Zenden Андрей Павлов считает, что если все магазины будут работать в равных условиях, то это позволит избежать падения выручки в ретейле. "Следует уменьшить рабочий день для сотрудников на один час. Уменьшение в период пандемии рабочей недели с 40 часов до 35 часов. Именно это будет ярким проявлением социальной ответственности бизнеса <…>. Трудно контролировать ретейл и сферу услуг, работающие без выходных дней с утра до позднего вечера. Необходимо ввести обязательный выходной день для всех магазинов. В данной ситуации - это санитарный день. Сократить стандартный рабочий день с 12 до девяти часов <…>. 1 января и 9 мая - выходные дни", - предложил Павлов.

Положительно инициативу сокращения первого рабочего дня также оценила основатель ГК "Бизнес Эксперт" Дяченко. "Это очень хорошая инициатива, и многие компании уже так делают на практике. Люди, которые приходят после 10-дневного отдыха, просто не готовы работать полноценный восьмичасовой рабочий день. И получается так, что сотрудники выходят на свои места, но продуктивность первые несколько дней очень низкая, поэтому это предложение можно только поддержать", - считает она.

Однако не все бизнесмены настроены оптимистично. Директор по развитию компании "Промобот" считает, что в сложившейся из-за пандемии экономической ситуации сокращение рабочего дня может привести к падению финансовых показателей многих компаний. "Сотрудники после новогодних праздников выходят отдохнувшими, у них гораздо больше энергии на решение рабочих задач. Не иначе как еще один "новогодний подарок" для работников мы эту инициативу не рассматриваем", - заявил предприниматель Олег Кивокурцев.

Член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков также считает, что сокращение первого рабочего дня после праздников не повлияет на производительность труда. "Люди будут включаться в работу, поднимать старые проекты, которыми занимались до праздников и общаться с коллегами. Какого-то существенного изменения не произойдет, тем более люди потратят время, чтобы добраться до рабочего места", - отметил он.

Позицию "Деловой России" разделяют и в "Опоре России". "Новогодние праздники длятся не один день, а 8-11 дней. Сокращение рабочего дня связано с тем, что в Госдуме считают, что людям нужно восстановиться после праздников. Я не поддерживаю это предложение и считаю, что это (сокращение длительности первого рабочего дня после новогодних праздников - прим. ТАСС) излишне", - заявила Ушакова.