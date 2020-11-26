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Искусственные ели в ноябре покупают на 35% реже, чем год назад

Кроме того, по данным исследования оператора фискальных данных "Платформа ОФД", объем продаж искусственных сосен снизился на 18%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Продажи искусственных елей в натуральном выражении в ноябре сократились по сравнению с показателем 2019 года на треть на фоне напряженности, вызванной ростом заболеваемости COVID-19, и пасмурной погоды в Центральной России. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в РФ).

"В период с 1 по 22 ноября 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года объем продаж искусственных елей в натуральном выражении (число покупок) снизилось на 35%. Средний чек покупки вырос на 14% до 1 649 руб. за елку. Объем продаж искусственных сосен снизился на 18%, средний чек покупки вырос на 24% до 2 020 руб. за сосну", - говорится в исследовании.

Аналитики "Платформы ОФД" отмечают, что в 2019 году спрос на новогоднюю атрибутику заметно рос уже в ноябре и ускорялся с наступлением зимней погоды: похолоданием и сохранением снежного покрова. "Однако пока в центральных регионах страны, которые обеспечивают значительную долю продаж, соответствующая погода лишь устанавливается. На фоне ковид-напряженности, потребители совершают меньше импульсных покупок, следуя стратегии рационализации своих трат, что также отражается на сегменте товаров для праздника. Кроме того, часть семей, которые планировали обновить домашние искусственные ели и сосны, этой зимой скорее всего отложат свои намерения на более поздний срок", - считают эксперты.

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