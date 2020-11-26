Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 26 ноября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Соглашение заключено в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге. Оно нацелено на формирование, сохранение и реализацию пенсионных прав трудящихся на территории государств - членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

"В соответствии с соглашением каждое государство - член ЕАЭС назначает пенсию за периоды стажа работы (уплаты пенсионных взносов) на своей территории, а также определяет право на пенсию и исчисляет ее размер в соответствии со своим национальным законодательством, с учетом норм международных договоров. Соглашение предоставляет право на получение пенсии на территории государства проживания и предусматривает перечисление назначенной пенсии в государство проживания пенсионеров", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Предусматривается, что трудящимся мигрантам в Казахстане пенсионные выплаты будут осуществлять из Единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных обязательных пенсионных взносов - по достижении пенсионного возраста, а также при установлении инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. Планируется, что ратификация соглашения создаст условия для устойчивого развития единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС и будет способствовать повышению уровня социальной защищенности трудящихся на территории государств - членов объединения.

После ратификации парламентом соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС поступит на подпись президенту Казахстана.