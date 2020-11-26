Австралия работает с властями Китая над преодолением напряженности в торговле

СИДНЕЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Австралии работает с китайскими властями над устранением напряженности в торговых отношениях, возникшей из-за отказа Пекина принять 53 грузовых корабля с австралийским углем на сумму более $500 млн. Об этом в четверг сообщил глава правительства Австралии Скотт Моррисон, выступая в эфире телеканала 9News.

"Мы прорабатываем этот вопрос через китайское правительство и стремимся получить наилучший из возможных результатов. Там явно есть напряженность, но эти трения не разрешаются отказом Австралии от своего суверенитета. Мы принимаем решения исходя из своих национальных интересов, <...> но мы также будем работать над [спорными] вопросами с уважением к китайскому правительству", - сказал Моррисон, отвечая на вопрос о судьбе австралийских кораблей с углем, ожидающих разгрузки в портах Китая.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что суда с австралийским углем на сумму свыше $500 млн более месяца стоят на якоре в портах Китая, власти которого отказываются принять их груз. Причиной отказа стало несоответствие угля ужесточенным экологическим стандартам страны. По данным агентства, на борту сухогрузов из Австралии находится около 5,7 млн тонн угля, а также порядка 1 тыс. членов экипажей.

Напряженность в торговых отношениях между странами возросла после призыва Австралии провести всестороннее международное расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире. В мае власти КНР ввели пошлины в размере 80,5% на импорт ячменя из Австралии из-за подозрений в нарушении правил торговли, а затем рекомендовала своим студентам отказаться от получения высшего образования в вузах Австралии. В ответ Канберра заявила, что рассматривает возможность оспорить решения Пекина во Всемирной торговой организации.

Позднее Китай ограничил или полностью прекратил импорт некоторых австралийских товаров, в числе которых оказались вино, говядина, пшеница, лобстеры, хлопок, а также древесина. 11 ноября австралийская нефтегазодобывающая компания Woodside Petroleum сообщила, что китайские покупатели отказались от покупки доли в ее газовом проекте Скарборо стоимостью $16 млрд. Эксперты, опрошенные изданием The Ausralian отмечают, что в ближайшее время стоит ждать прекращения импорта Китаем сахара и меди из Австралии.