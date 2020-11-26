Банки заключили соглашения на 1 трлн рублей по программе кредитования МСП под 8,5%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские банки заключили с начала 2020 года свыше 13 тыс. соглашений на общую сумму 1 трлн рублей с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) для кредитования по льготной ставке не выше 8,5% годовых. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"В этом году в рамках программы, разработанной Минэкономразвития России, заключено свыше 13 тыс. кредитных соглашений на общую сумму более 1 трлн рублей, по которым выдано более 800 млрд рублей", - сообщили в Минэкономразвития.

В пресс-службе напомнили, что весной текущего года в программу вносились антикризисные изменения, упростившие требования к заемщику. В том числе исключено требование об отсутствии задолженности по налогам, сборам, об отсутствии задолженности по заработной плате, об отсутствии просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по кредитным договорам, расширены возможности по рефинансированию кредитов. Также появилась возможность получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в сфере торговли.

За время действия антикризисных изменений в апреле - ноябре уполномоченными банками по заключено более 11 тыс. кредитных договоров на общую сумму 813,8 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% запущена по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей до 10 лет. Минфин РФ ранее отмечал, что в 2019 году не удалось выполнить показатель по объему финансовой поддержки МСП - из плановой суммы в размере около 1 трлн рублей была оказана поддержка на 750 млрд рублей.

Снижение ставки

В министерстве вновь сообщили о планах снизить ставку по данной программе кредитования. Уже опубликован соответствующий проект постановления правительства РФ для общественного обсуждения. "Правительство прорабатывает вопрос снижения средней ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса с текущих 8,5% до не более чем 7% в 2021 году", - отметили в пресс-службе.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сказала, что "корректировка программы по субсидированной ставке 8,5% в первую очередь направлена на расширение возможностей для заемщиков, повышение для них доступности кредитной поддержки за счет снижения конечной ставки".

В обновленной версии нацпроекта МСП, куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, для новых кредитных договоров по этой программе ставку для заемщика планируется рассчитывать "как ключевую ставка Центрального банка РФ, действующую на дату заключения кредитного договора (соглашения), увеличенную не более чем на 2,75% годовых", добавили в министерстве.

Бизнес-объединения позитивно отреагировали на инициативу о снижении ставки кредитования. Так, глава "Опоры России" Александр Калинин в комментарии, который предоставило ТАСС министерство, отметил, что "это приведет к росту инвестиционной активности предприятий, компании больше будут вкладывать в развитие и повышать зарплаты сотрудникам".

Член генсовета "Деловой России" Алексей Кучмин также считает, что снижение ставки облегчит нагрузку на бизнес. "Главное, чтобы банки, реализующие программу, своевременно информировали бизнес, чтобы не получилось, что 1,5% уйдут в доходность банков", - привела его слова пресс-служба

Позиция предпринимателей

Положительно реагируют на планы снижения ставки и сами предприниматели. Так, основатель и директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев считает, что "это, безусловно, самое привлекательное решение на рынке кредитования". "В условиях пандемии многие компании пострадали, и кредитная поддержка является необходимым инструментом для сохранения темпов роста и работы. Ставка 7% очень комфортна и доступна для большинства предприятий МСП. Это позволит большему количеству предприятий сохранить темпы роста, а некоторым даже ускорит", - цитирует его пресс-служба.

Индивидуальный предприниматель Виктория Тишина, основатель бренда женской одежды "Модный дом Виктории Тишиной" назвала инициативу "замечательной новостью для малого бизнеса". "В сложившейся ситуации, когда из-за вынужденного простоя предприятий образовались кассовые разрывы, данные меры позволят в кратчайшие сроки восстановить кассовый баланс организаций. Мое предприятие в период пандемии увидело перспективу расширения производственных мощностей путем переориентации каналов сбыта. И дополнительные меры поддержки являются решением для моего нового проекта - "продажи в цифровом пространстве", - рассказала она ТАСС.

Приветствует инициативу также основатель сети ресторанов "Шаурмания" в Рязани Анастасия Филиппова. "Когда мы начинали свой бизнес в сфере общественного питания в 2011 году, мы брали кредиты под 23-25% годовых. Это вело к космическим перегрузкам для нашего бизнеса. Да, мы справились, но такая нагрузка на развивающийся бизнес может стать фатальной для новых предприятий. Возможность быть создателем, занимаясь самым классным из всех направлений деятельности - предпринимательством, пользуясь еще "более доступными" деньгами, меня только радует", - отреагировала она.

Финансовый директор ГК "Теплоприбор" (Московская область) Елена Горнякова, которую также цитирует пресс-служба, убеждена, что "снижение ставки приведет к улучшению финансовой устойчивости предприятия и эффективности в среднесрочной перспективе".