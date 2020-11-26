Минпромторг РФ подтверждает планы по серийному выпуску самолета "Байкал" в 2023 году

УЛАН-УДЭ, 26 ноября. /ТАСС/. Серийное производство самолета "Байкал", который должен сменить советский "кукурузник" Ан-2, должно начаться на Улан-Удэнском авиазаводе в 2023 году. Первый опытный образец будет готов в 2021 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Конечно, мы ждем первого полета опытного самолета "Байкал", который в итоге будет производиться на Улан-Удэнском авиационном заводе - в следующем году мы должны будем получить первый опытный образец. Рассчитываем на его полет, примерно уйдет полтора года на сертификацию для того, чтобы с 2023 года уже начать серийные отгрузки с Улан-Удэнского авиационного завода", - сказал министр.

Ранее гендиректор разработчика самолета - Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) - Вадим Бадеха говорил, что в этом году завершится изготовление первого опытного образца, а в 2022 году планируется завершение сертификации самолета. Стоимость серийного производства самолета составляет 120 млн рублей, сообщалось в презентации главы компании.

Компания оценивает потребность рынка РФ в таких машинах за ближайшие десять лет в 230 самолетов, международного - не менее 500 машин.

Как сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, местные власти изучают возможность совместного участия в разработке проекта "Байкал" и L610.

"Байкал" будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который УЗГА разрабатывает совместно с "ОДК-Климов". Этот самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его в серийное производство.