Биткойн снижается в цене более чем на 5%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии подешевел более чем на 5%, достигая отметки в $17,833 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk на 8:42 мск.

При этом в пике цена криптовалюты достигала $17,381 тыс., снижаясь более чем на 8%.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".