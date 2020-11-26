Кабмин закупит и завезет в Россию противоопухолевый препарат "Мелфалан"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в РФ будет завезен лекарственный препарат "Мелфалан", применяемый для лечения больных с множественной миеломой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба кабмина.

"Уже в этом году в страну поступят 2,5 тыс. упаковок лекарства и будут распределены по конкретным медицинским учреждениям. Минздраву поручено обеспечить выдачу разрешительного документа, необходимого для ввоза препарата в Россию. Его закупкой и доставкой займется Московский эндокринный завод", - указывается в сообщении.

В правительстве напомнили, что ранее представители благотворительных фондов направили открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой принять меры в связи с нехваткой лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями.