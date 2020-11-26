Forbes: Дюков вновь возглавил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя совета директоров, бывший президент "Сибура" Александр Дюков сохранил лидерство в рейтинге топ-менеджеров - держателей самых дорогих пакетов акций собственных компаний, опубликованном в четверг журналом Forbes.

Дюкову принадлежит 3,95% акций "Сибура" общей стоимостью около $539 млн. За ним следует генеральный директор "ХК Юэсэм" Иван Стрешинский. Он является владельцем доли в 3% акций компании, она оценивается в $477 млн.

Тройку топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций своих компаний замыкает председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов. Он владеет долей 3,2% акций холдинга, которая оценивается в $442 млн. В прошлогоднем рейтинге Конов занимал вторую строчку.

Четвертое место в рейтинге занимает председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев с долей 6,1% на $99 млн. На пятой строчке - гендиректор "Русагро" Максим Басов с долей 7,5%, оцененной в $94 млн.

Также в десятку директоров - держателей наиболее дорогих пакетов акций вошли член совета директоров, бывший председатель правления СУЭК Владимир Рашевский (7,8%, $76 млн), главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис (0,7%, $71 млн), гендиректор золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев, вошедший в рейтинг впервые (0,25%, $69 млн), главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин (0,13%, $61 млн) и председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин (1%, $61 млн).

В этом году в список впервые также попал президент "Азбуки вкуса" Денис Сологуб (0,7%, $2,2 млн).