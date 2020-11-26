Одобрена первая заявка от Якутии на получение статуса резидента Арктической зоны

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрило первую заявку от якутской компании на получение статуса резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ), сообщается в четверг в телеграм-канале правительства Якутии.

"Одобрена заявка для заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на территории Арктической зоны с АО "Янолово". Инвестиционный проект АО "Янолово" предполагает добычу олова на россыпном месторождении "Ручей Тирехтях" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) с мощностью до 600 тонн олова в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестор планирует привлечь не менее 780 млн рублей инвестиций и создать 80 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

"Присвоение АО "Янолово" статуса резидента Арктической зоны позволит ускорить реализацию инвестиционного проекта по добыче олова. Сопровождение проекта осуществляет Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)", - отмечается в сообщении.

Накануне первый замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков сообщил, что министерство уже получило 200 заявок на реализацию инвестиционных проектов в АЗРФ, 25 компаний уже стали резидентами.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.